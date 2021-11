Kolumne der Woche : Klinikum Saarbrücken kehrt zum alten Namen zurück

Meinung Saarbrücken Das Klinikum Saarbrücken firmiert jetzt so, wie es bei den Leuten immer schon hieß: Winterberg. Eine Erkenntnis, für die man offenbar eine Agentur benötigte.

Und was war diese Woche noch? Ach so, der Winterberg heißt seit Montag DER WINTERBERG. Was daran so furchtbar neu sein soll, fragen Sie? Tatsächlich wollte DER WINTERBERG jahrelang genauso nicht heißen, wie eigentlich jeder ihn genannt hat (und wie er auch früher schon hieß), sondern Klinikum Saarbrücken. Was, wie man damals meinte, gehobener, landeshauptstädtischer klingt. Außerdem hätte, argumentierte man bei der vorigen Umbenennung, irgendwer den Saarbrücker Winterberg, also das Klinikum auf demselben, mit einem anderen Winterberg zum Beispiel im Sauerland und der Kurklinik auf dortigemselben, verwechseln können. Hat zwar keiner gemacht. Aber sicher war sicher. Oder wie Erich Honecker sagte: vorwärts immer rückwärts nimmer.