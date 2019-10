Musik und Malerei : Kunst-Performance im Lux in Saarbrücken

Saarbrücken (red) Die Musiker Sven Prokaska und Thorsten Gand präsentieren am Freitag, 1. November, um 20 Uhr zusammen mit dem Maler Gaetano Franzese die Performance „Wings-Flügel“ im Lux, Schroten 5, Saarbrücken.

Es handelt sich bei der Aufführung um eine Installationsperformance aus Wort, Bild und Musik. Verschiedene Werke, die Engel und Flügel darstellen, sind dabei im Raum präpariert und binden so den Veranstaltungsort in die Installation mit ein. Während Sven Prokaska und Thorsten Gand thematisch passende Stücke in neuen Arrangements spielen, gestaltet der Künstler Gaetano Franzese live weitere Exemplare und liest aus verschiedenen Texten, die sich dem Thema Engel widmen, kurze Auszüge. Während der Performance geht ein Song in den nächsten über, folgt ein Bild dem nächsten, steht ein Zitat wie die Darstellung der Engel und Flügel im Raum und soll die Zuschauer zum Nachdenken und Besinnen inspirieren. Die Performance hat laut den Künstlern einen hohen emotionalen Charakter, berührt und inspiriert gleichermaßen.