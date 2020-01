So eine Sauerei : Wildschweine wühlen Gräber auf dem Friedhof in St. Arnual um

Saarbrücken Schock für Trauernde in St. Arnual. Auf dem Friedhof haben Wildschweine gewütet und Erde bis hinunter zu den Urnen abgetragen.

Der Friedhof in St. Arnual wurde vergangenes Wochenende von Wildschweinen verwüstet. Gräber wurden umgewühlt, teilweise bis zu den Urnen ausgegraben, Grabschmuck umgestoßen und Pflanzen zerstört. Stadt-Pressesprecher Thomas Blug bestätigt, dass die Verwüstungen von Wildschweinen verursacht wurden. „Wir hatten in der vergangenen Woche die ersten Schäden durch Wildschweine auf dem Friedhof St. Arnual in diesem Jahr. Von Donnerstag auf Freitag, 23. auf 24. Januar, und am Wochenende sind Wildschweine auf das Gelände gelangt und haben zu unserem Bedauern ungefähr 30 Gräber aufgewühlt“, erklärt er: „Die Kolleginnen und Kollegen des Amtes für Stadtgrün und Friedhöfe vermuten, dass die Wildschweine unter dem Zaun hindurch auf das Gelände gelangt sind.“ Um weitere Schäden zu verhindern, habe man direkt begonnen, den Zaun mit Stahlmatten zu sichern. „Es besteht auch die Möglichkeit, dass Besucherinnen und Besucher das Tor offen gelassen haben und die Wildschweine so auf den Friedhof gelangen konnten“, ergänzt Blug. Daher prüfe die Stadt, ob die Tore mit automatischen Türschließern bestückt werden können. „Bei Rückfragen jeder Art und zur Herrichtung der Gräber stehen unsere Mitarbeiter der Friedhofspflege den Bürgern gerne zur Verfügung“, versichert Blug.