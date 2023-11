Wildes Theater Saarbrücken feiert Premiere Das Wilde Theater spielt und singt (nicht nur) für Kinder

Das Wilde Theater ist eine freie Schauspieltruppe in Saarbrücken mit eigener Spielstätte im Cusanushaus. Ihr Leiter Daniel Oder-Kriewald hat die Kompanie 2016 ins Leben gerufen; zuvor war er schon an vielen Schulen mit Theaterprojekten freiberuflich aktiv und ist das bis heute. „Ich habe hie und da kleinere Gruppen betreut und dann quasi unter einem Namen zusammengezogen, in der Hoffnung eine kleine Spielstätte aufzubauen“, erzählt der 44-Jährige.