Wiederaufnahme „Desarraigo“ „Desarraigo“: Auf der Jagd nach einem Traum

„Wir haben im letzten sehr gutes Feedback für unsere Aufführungen beim spanischsprachigen Theaterfestival Bululú am Instituto Cervantes in Frankfurt und beim Bambalinas in Köln bekommen. Eine Gruppe von theateraffinen Expats wird mein Stück auf Englisch in Bonn aufführen“, berichtet Atl begeistert. „Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, das Stück mit kleinen, aber feinen Neuerungen wieder aufzuführen, auch als Vorbereitung für unsere anstehenden Engagements in Marburg, Frankfurt und Estland.“ Die von Isa Anzaldo verfassten englischen und deutschen Übertitel erleichtern nicht-spanischsprachige Besuchern den Zugang zu der Geschichte über die inneren und äußeren Konflikte ausgewanderter Menschen. Nicolás Galiana de la Rosa untermalt am Klavier und mit einem Schlaflied aus der Feder seines Bruders das Stück musikalisch. „Ansonsten bleibt fast alles beim Alten“, sagt Martínez, der sein Stück demnächst in Buchform veröffentlichen wird.