Rundgang zu 50 Jahre Gebietsreform Dudweiler ist stolz aufs schöne Rathaus

„Heute ist kein Rundgangwetter“, verkündet Markus Philipp mit Blick auf das Thermometer und den sonnigen, wolkenfreien Himmel. Bei über 30 Grad Celsius erscheinen am Sonntagmittag dennoch 23 interessierte Teilnehmer, die sich bei der Führung „Dudweiler – Vom Dorf zur Stadt zum Stadtteil“ eingängiger über die Geschichte vom einst „größten Dorf Europas“ informieren wollen. Anlässlich des 50. Geburtstags der Gebietsreform bietet der Verein „Geographie ohne Grenzen“ in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Führungen durch all jene Stadtteile an, die damals eine Veränderung erfahren haben.