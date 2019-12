Klimaschutzbündnis : Vortrag zu Stahlproduktion und Klimaschutz

Das Stahlwerk von Saarstahl in Völklingen: Um solche Werke klimafreundlicher zu machen, muss der Ausstoß von Kohlendioxid verringert werden. Prof. Marc Hölling stellt ein mögliches Verfahren vor. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Professor Marc Hölling aus Hamburg stellt in einem Vortrag in Saarbrücken ein auf Wasserstoff basierendes alternatives Verfahren zur Stahlproduktion vor.

Der Vortrag des Klimaschutzbündnisses Saar beginnt am Mittwoch, 11. Dezember, um 18.30 Uhr. Veranstaltungsort ist das Filmhaus in Saarbrücken in der Mainzer Straße 8.