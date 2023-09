Saarbrücker Winterberg-Klinikum „Arzt sein, ist voll cool!“

„Arzt sein, ist voll cool!“, sagt ein Schüler. Er steht an einem Intensivbett im Winterberg-Klinikum. Und versucht sich an einer Maskenbeatmung. Nicht an einem richtigen Patienten, im Bett liegt eine Puppe. Unter Anleitung von Intensivpflegerin Janina Sabedot können Schülerinnen und Schüler des Rotenbühl-Gymnasiums mal probieren, wie man eine Narkose einleitet. „Immer medizinische Handschuhe tragen und auf die richtige Dosierung des Narkosemittels achten“, erklärt Janina Sabedot den 13 Neuntklässlern, die mit ihr am Krankenbett stehen.