Verhaltenstipps : Wie man sich vor Sturm und Böen schützen kann

Service Saarbrücken Sturm „Ignatz“ fegt gerade über Deutschland. Auch im Saarland haben heftige Böen bereits ihre Spuren hinterlassen. So können Sie sich schützen.

Wenn ein Sturm wütet, ist es am sichersten, im Haus zu bleiben und sich nicht nach draußen zu wagen. Sorgen Sie am besten dafür, dass Sie, Ihre Kinder und auch die Haustiere möglichst an einem geschützten Ort sind.