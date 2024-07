Kommentar zu OB Conradts Werbung um Pariser Touristen Auch mal gegen den Strom wie OB Conradt

Hand aufs Herz: Wie viele der rund 20 Millionen Menschen im Großraum Paris kennen Sarrebruck/Saarbrücken? Das ist für die allermeisten ein Ort, der vielleicht noch bei den Senioren in der seligen Erinnerung an die glorreiche Besatzungszeit vorkommt. Aber sonst? Deshalb ist die schräg anmutende Idee des Saarbrücker Oberbürgermeisters Uwe Conradt (CDU) zu loben: Er will die vielen, in den vergangenen Jahren hinzugekommenen Hotelbetten in der „Saar-Metropole“ mit Pariserinnen und Parisern belegen, die in den zwei Wochen der Olympischen Sommerspiele Reißaus nehmen wollen vor dem Stress, der mit Millionen Touristen erwartet wird.