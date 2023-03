Debatte im Hauptausschuss CDU will mehr Balkone mit Solarkraftwerken

Das Baudezernat Saarbrücken konkretisiert die bauordnungsrechtliche Lage für sogenannte „Balkonkraftwerke. Die CDU-Stadtverordneten Christel Weins, Volker Krämer und Yve Brück haben am Dienstag im Ausschuss für das Hauptdezernat, für Wirtschaft und Digitalisierung die Stadtverwaltung darum gebeten, eine Initiative zu starten, um die Hürden und Erschwernisse für die Anbringung kleiner Solarkraftanlagen bis 600 Watt Leistung zu beseitigen. Sowohl Wohnungseigentümer, als auch Mieter sollen so Anreize für erneuerbare Energie bekommen und die Anbringung solcher steckfertigen Solaranlagen, die aus einem oder zwei Photovoltaik-Modulen bestehen, vereinfachen, heißt es in der CDU-Vorlage.