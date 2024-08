Schiffe-Festival in Saarbrücken Wie in alten Zeiten: Historische Schiffe beleben die Saar

„Damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es circa 270 Pénichen, die auf der Saar betrieben wurden“, erklärt Thilo Regitz. Noch in den Sechziger Jahren lagen die wuchtigen Schiffe teilweise in fünf Reihen am Saarbrücker-Ufer. Bis zu 38 Meter lang und fünf-Meter breit sind die Kähne, die rund 300 Tonnen Rohstoff transportieren können. Ihre Bedeutung für das Saarland war entscheidend: „Die Schiffe haben damals Saar-Kohle nach Frankreich gebracht und auf dem Rückweg Stahl für die hiesige Industrie mitgebracht“, erklärt Regitz. Irgendwann sei dann die Eisenbahn effizienter gewesen und habe die Pénichen ersetzt. Doch bis zu diesem Punkt war die Schifffahrt das wichtigste Transportmittel der Industrie im Saarland. Heute sei die einst große Flotte wesentlich kleiner. Nur noch 13 Pénichen gibt es an der Saar.