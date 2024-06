Bürger-Initiative will Waldrodung an Uni verhindern „Hanni bleibt!“-Aktivisten wollen alten Buchenwald an Uni in Saarbrücken retten

Nach „Hambi bleibt!“ und „Lützi bleibt!“ am Braunkohletagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen haben Umwelt-Aktivisten jetzt einen neuen Slogan: „Hanni bleibt!“ lautet der Kampfruf von bisher rund 20 engagierten Menschen in Saarbrücken, die sich für die Rettung eines größeren Bestandes an alten Buchen auf 16 Hektar Fläche am Rande des Campus der Saar-Uni in Saarbrücken einsetzen. Wie Lucas Kleinbauer von Greenpeace Saarbrücken, der auch für die Bürger-Initiative „Hanni bleibt!“ spricht, der SZ sagte, sei „Hanni“ eine Abkürzung aus dem Namen des Waldgebiets St. Johanner Stadtwald. Hat also nichts mit der vor 50 Jahren beliebten Mädchenbuchreihe „Hanni und Nanni“ zu tun.