Impfangebote in Europagalerie und Saar-Basar : Tausende in Saarbrücker Einkaufszentren geimpft

Saarbrücken Die Impfangebote im Saar-Basar und der Europagalerie sind in den vergangenen Wochen gut angenommen worden, sagt ein Sprecher des Regionalverbands. Doch wie lange werden diese Angebote noch aufrecht erhalten?

Die dezentralen Impfangebote in Saarbrücken werden weiterhin so gut angenommen, dass sie verlängert werden. Das gilt allerdings nur für das Einkaufszentrum im Saar-Basar am Fuße des Eschbergs, wo weiterhin die Impfteams des Regionalverbandes aktiv bleiben, während das Angebot in der Europagalerie nach zwei Wochen eingestellt wurde, weil die Aktionsfläche nicht mehr zur Verfügung stand. „Das Impfangebot im Saar-Basar wurde gerade erst verlängert und bleibt vorerst bis einschließlich 11. September bestehen. Eine weitere Verlängerung machen wir davon abhängig, wie das Angebot in den kommenden Wochen angenommen wird“, sagt Daniel Schappert von der Pressestelle des Regionalverbandes und lobt das Entgegenkommen des Centermanagements im Saar-Basar, das von vornherein angeboten hatte, eine Aktionsfläche so lange zur Verfügung zu stellen, wie Bedarf gesehen werde.