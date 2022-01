Neuer Betreiber : Wie geht es mit der Europa-Galerie weiter?

Das künftige Konzept der Europa-Galerie in Saarbrücken bleibt vorerst unklar. Fest steht: Die Bekleidungskette H&M will ihr Angebot in dem Einkaufszentrum ausbauen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Seit Anfang des Jahres ist ein spanischer Betreiber bei der Europa-Galerie in Saarbrücken eingestiegen. Was plant er?

Wie sich die Europa-Galerie in Saarbrücken entwickeln soll, ist offenbar noch unklar. Eine Anfrage unserer Zeitung bei dem neuen Betreiber des Einkaufszentrums, dem spanischen Investor Sonae Sierra, ist eher vage. „Zuerst führen wir eine umfassende Bestandsaufnahme des Centers, der Logistikbereiche und der technischen Einrichtungen und aller relevanten Prozesse durch“, erklärte Unternehmenssprecherin Kerstin Hartmann auf Anfrage unserer Zeitung. Zudem werde man sich erst einmal „mit den täglichen Abläufen, dem Betrieb, den Bedingungen vor Ort, den Mietern und den Kundenwünschen vertraut“ machen. Auf Grundlage der so gewonnenen Erkenntnisse werde man „das längerfristige Konzept für das Center konkretisieren“, teilte Hartmann mit. Sonae Sierra hatte mit Beginn des Jahres das Property Management der Europa-Galerie im Auftrag des Eigentümers Union Investment übernommen.

Konkret wird der neue Betreiber Sonae Sierra bislang nur in wenigen Punkten: Die Bekleidungskette H&M, die ihre Filiale in der Bahnhofstraße schließt, werde ihr Angebot in der Europa-Galerie deutlich vergrößern. Zudem soll die kostenlose Corona-Teststation im Erdgeschoss der Galerie weiter für alle Kunden geöffnet sein. „Eine kundenfreundliche Neuerung“ habe man außerdem bereits umgesetzt: „Seit dem 1. Januar ist die Toilettennutzung für unsere Kundinnen und Kunden kostenfrei.“ Nun soll eine Kundenbefragung im Center Aufschluss darüber geben, was Kunden darüber hinaus vermissen.