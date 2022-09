Neue Attraktion am Saarbrücker Staden : Wie ein Baumstumpf zum Kunstwerk wurde

Jörg Hammerstein hat am Staden den Stumpf eines gefällten Haselbaumes in einen Blickfang verwandet. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Jörg Hammermeister vom Grünamt verwandelte das Holz mit einer Motorsäge in einen Drachen.

Mehrere Hundert Jahre alt war die Türkische Haselnuss am Staden, ehe sie krank wurde. Als Kontrolleure den Zerfall feststellten, musste der Baum unweit des Ulanenpavillons gefällt werden. Seine Standfestigkeit in dem von vielen Spaziergängern genutzten Park war nicht mehr gegeben. Nach dem Fällen blieb ein Baumstumpf, und der wurde zur neuen Attraktion. Mit einer Kettensäge bearbeitete Jörg Hammermeister vom Städtischen Grünamt den Holzzylinder und formte daraus einen Drachen. Es entstand ein imposantes, geflügeltes Fabelwesen, ein Hingucker für Kinder und Erwachsene.

Wie Stadtsprecher Thomas Blug auf Anfrage mitteilt, hatten städtische Baumpfleger die Idee zur künstlerischen Gestaltung des Haselstumpfes. Hammermeister setzte diese Idee am Montag und Dienstag in die Tat um. „Jörg Hammermeister erschafft in seiner Freizeit Skulpturen mit der Kettensäge und nimmt damit sogar an Meisterschaften teil“, sagt Volkmar Schulz vom Grünamt. Mehrere Stunden habe Hammermeister an dem Projekt am Staden gearbeitet.