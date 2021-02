Saarbrücken : So schafft die Verwaltung über Fastnacht

Saarbrücken Zu Weiberfaasend an diesem Donnerstag ist die Saarbrücker Stadtverwaltung wie gewohnt bis 18 Uhr geöffnet. An Rosenmontag, 15. Februar, bleibt die Verwaltung geschlossen, teilt die Stadtpressestelle mit. Rufbereitschaften seien an Rosenmontag in den folgenden Ämtern eingerichtet: im Bereich der Unterbringungen im Amt für Gesundheit, Prävention und Soziales sowie bei den Bauhöfen und beim Amt für Stadtgrün und Friedhöfe je nach Witterung in den Bereichen Winterdienst/Hochwasser/Sturmschäden.