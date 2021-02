In Vorbereitung : „Saarklang“ soll stattfinden und sucht noch Mitstreiter

Saarbrücken „Gemeinsam gegen den kulturellen Stillstand“: Das Saarklang-Festival 2021 sucht noch Musikerinnen und Musiker für ein Open-air im DFG.

Auch im Corona-Jahr 2021 muss die Landeshauptstadt nicht auf das Saarklang-Festival verzichten. Aber es wird etwas anders ablaufen, wie das aktuelle Saarklang-Team mitteilt. Auf mehrere Abende verteilt sollen diesmal Live-Konzerte an unterschiedlichen Orten in Saarbrücken stattfinden. „Beim Saarklang findet jeder für seinen Musikgeschmack etwas. Die Abende reichen von Klassik über Jazz bis hin zu Rock und Pop“, erklärt Katrin Schrenk vom Saarklang-Team.

Trotz der außergewöhnlichen Lage in den letzten Monaten starte das Saarklang-Team motiviert Richtung Festivalsommer, schreiben die jungen Leute in einer Pressemitteilung. „Das Saarklang wird als Inselfestival realisiert“. So werden unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Auflagen Konzerte auf mehrere Monate verteilt, stattfinden. „Durch diese Entzerrung lässt sich der Zuschauerstrom besser kontrollieren, und gleichzeitig bleiben im jeweils kleineren Veranstaltungsrahmen genügend Kapazitäten frei, um entsprechend geltende Hygieneanforderungen umzusetzen. Es soll den Gästen ein sicheres Festivalerlebnis geboten werden“, so Katrin Schrenk.