Probenbesuch : Wie Corona ein deutsch-französisches Orchester belastete

Saarbrücken Endlich wieder zusammen musizieren, endlich wieder ein Auftritt: Am Sonntag spielt das Orchestre Symphonique SaarLorraine open air.

„Gemeinsames Musizieren in einem grenzüberschreitenden Ensemble“ – das ist seit jeher das programmatische Leitmotiv des Orchestre Symphonique SaarLorraine (OSSL). Ein Ansatz, der gerade in dieser unserer neuen Welt, in der Grenzen plötzlich wieder eine Rolle spielen, wichtiger denn je erscheint. Durch die Corona-bedingten Grenzschließungen mussten das erste Mal in der Geschichte des OSSL die gemeinsamen wöchentlichen Proben der deutschen und französischen Laienmusiker ausfallen.