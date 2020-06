Wetterprognose : Starkregen, Gewitter und Wind im Saarland

Offenbach/Saarbrücken Die Menschen im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen ungemütliches Wetter und viel Regen einstellen.

Auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland kommt viel Regen zu. Vor allem am Mittwoch soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zufolge mit Starkregen, Hagel und Sturmböen ungemütlich werden.