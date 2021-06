Starkregen, Hagel und orkanartige Böen möglich : Wetterdienst warnt vor Unwetter über dem Saarland

Saarbrücken Starkregen, Hagel, orkanartige Böen – die Menschen im Saarland müssen sich am Sonntag auf Unwetter einstellen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in seinem Warnlagebericht mitteilt, besteht im Saarland ab dem Nachmittag bis in die Nacht zum Montag erneut Unwettergefahr durch Gewitter mit Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen. Außerdem gibt es weiter eine starke Wärmebelastung. Ab Montagmittag sollen erneut teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich sein.