Wetter im Saarland : Erneut Starkregen zu Wochenbeginn erwartet

Offenbach/Saarbrücken Für die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz beginnt die Woche mit kräftigen Regenschauern. In der Nacht auf Dienstag kann es zu heftigen Unwettern kommen.

Im Saarland und in Rheinland-Pfalz beginnt die Woche mit weiteren, teils kräftigen Schauern. Nach etwas Nebel am Montagvormittag bleibt es tagsüber zunächst bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.