Wetterprognose : Hitze im Saarland und Rheinland-Pfalz bringt bis zu 36 Grad

Offenbach/Saarbrücken Die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz müssen sich auch am Wochenende auf Temperaturen über 30 Grad einstellen.

Am Wochenende bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland heiß. Am Donnerstag sind laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 36 Grad möglich. Zum Wochenende wird es etwas kühler. Die Höchsttemperaturen liegen allerdings immer noch bei 34 Grad am Freitag und 33 Grad am Samstag.