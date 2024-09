Werckmeister Quartett bei Buck Blech in Saarbrücken Wie die Schweiz Saarbrücker Kultur finanziert

Dabei entlockte Eichenberger seiner Klarinette mitunter derart harsche Töne, wie man sie von einem gepflegten Klezmorim niemals zu hören kriegen würde, ergänzt um das übliche Gepfeife, Gesinge und tonlose Gebläse. Ähnlich agierte Hübsch, der sich auch vokal einbrachte und seine Tuba nicht nur dunkel pulsieren, sondern auch in ungewohnt hohen Regionen erklingen ließ – visuell verbildlicht dadurch, dass er sie über den Kopf hob. Und Zoubek horchte ganz genau hin und war unentwegt am Schrauben, Hämmern, Drehen und Stöpseln – aus dem Moog wucherte ein Medusen-artiger Wust von bunten Kabeln. Bloß das Volumenpedal, das hatte er zuhause vergessen. „Der Philip vergisst immer was“, seufzte Eichenberger. Ersatz fand sich im Hause „Liquid Penguin“ alias Katharina Bihler und Stefan Scheib: „Ein gut sortierter Haushalt hat so was“, meinte Bihler augenzwinkernd. Mit den beiden Pinguinen realisiert Marius Buck am 28. September (15/16/17 Uhr) die Konzertperformance „Botanikum“ im Saarländischen Künstlerhaus – dort stellt er außerdem am heutigen Mittwoch um 19 Uhr seine eigene Klanginstallation "Natura Naturans" vor.