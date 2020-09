Neulich in der Saarbahn: : Der nette Kerl, dieser schnöselige Idiot

Wenn junge Menschen in Bus oder Bahn anbieten, aufzustehen, muss das nicht für Begeisterung sorgen.

Erstaunen. Respekt. Fassungslosigkeit. Empörung. Das blanke Entsetzen. Selbstzweifel. Und dann wieder das Gefühl, dass die Welt doch nicht so schlecht ist, wie es manchmal scheint. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, aber das kriege ich alles in drei Sekunden unter.

Die drei Sekunden begannen, kurz nachdem ich in eine volle Saarbahn eingestiegen war. „Möchten Sie sich setzen?“, fragte ein junger Mann und machte im selben Augenblick schon Anstalten, sich von seinem Sitzplatz zu erheben. Dann passierte in meinem Kopf etwa das: „Oh, wie höflich. So ein netter, gut erzogener junger Mann. Da sage mal einer, die Jugend sei ignorant und interessiere sich nur für sich selbst. Meint der komische Typ etwa mich? Ja, der Idiot meint mich. So alt sehe ich doch überhaupt nicht aus. Okay, vielleicht sehe ich doch so alt aus. Aber wieso muss dieser Schnösel mir das unter die Nase reiben? Alles gut, er hat es nur nett gemeint.“