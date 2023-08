Geschichte, Recycling und Biergärten „Als würde jede Woche ein neues Fest stattfinden“ – Wie amerikanische Juniorbotschafter das Saarland wahrnehmen

So vertraut, wie einem die eigene Heimat ist, so gewöhnlich scheinen Biergärten oder nahe gelegene Wälder zu sein. Da ist es aufschlussreich Saarbrücken mal aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Wie der von jungen Menschen aus den USA, die uns auf die schönen Seiten Saarbrückens hinweisen und zeigen, wie Deutschland häufig in den Staaten wahrgenommen wird.