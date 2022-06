Großplakat sorgt für Staunen in Saarbrücker City : “Libellen-Rebellen“ träumen von City-Weiher in Saarbrücken

Am Landwehrplatz haben Unbekannte ein Stadtweiher-Plakat aufgehängt. Alles nur ein schöner Traum? Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Ein Weiher mitten in der Saarbrücker City? Ein Plakat feiert diesen Traum. Doch was ist dran an den Realisierungschancen?