Expedition in die größte Parkanlage des Saarlandes : Revolution auf dem Saarbrücker Hauptfriedhof

Urnenquader für verstorbene Italienerinnen und Italiener auf dem Saarbrücker Hauptfriedhof. Dort dürfen Fotos der Verstorbenen und Blumenschmuck angebracht werden. Foto: Dieter Steinmann

Saarbrücken Die Saarbrücker Friedhöfe verändern seit ein paar Jahren dramatisch ihr Gesicht: Klassische Grabstätten verschwinden in rasantem Tempo. Doch was tritt an ihre Stelle?