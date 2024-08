Neuer Projektträger seit April „Jeder ist willkommen“: Welche Angebote das Mehrgenerationenhaus Saarbrücken plant

Saarbrücken · Die Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit (GPS) führt seit April das Mehrgenerationenhaus in Saarbrücken. Welche Angebote es dort gibt und was in Planung ist.

19.08.2024 , 08:00 Uhr

Jeden Dienstag wird „Gymnastik für Senioren“ im Mehrgenerationenhaus Saarbrücken angeboten. Foto: REbecca Geimer/Rebecca Geimer