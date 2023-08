Tausende Besucher bei der elften Ausgabe Welche besonderen Weine es bei der Weinzeit am Staden gab (mit Fotos)

Am Freitag tröpfelte es bisweilen noch ein bisschen, am Samstag aber herrschten ideale Bedingungen für die mittlerweile fest etablierte Weinzeit am Staden in Saarbrücken. Unterhalb des Ulanen-Pavillons waren die Stände von 24 Anbietern aufgebaut. „Die Winzer kommen hauptsächlich hier aus der Region“, erklärte Franziska Janz, die seit zwei Jahren Geschäftsführerin der Green Tree Event UG ist. Die Firma wurde von Philipp Ulbrich und Ivo Sonntag gegründet und richtet auch die Veranstaltung „Kunst am Staden“ aus.