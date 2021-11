Christkindlmarkt in Saarbrücken hat eröffnet : Nur für Geimpfte und Genesene: Saarbrücker 2G-Glühwein erhitzt Gemüter

Saarbrücken An diesem Mittwoch hat der Trubel auf dem Saarbrücker Christkindlmarkt unter Corona-Bedingungen begonnen. Was sagen die Saarbrückerinnen und Saarbrücker zu den Vorschriften am Glühweinstand?