Auch Weihnachtsmarkt betroffen : „Es ist traurig, den Markt so leer zu sehen“: Was Saarbrücker zur 2G-Regel in der Innenstadt sagen

Stefan Weber verkauft Flammlachs auf dem St. Johanner Markt. Er befürchtet, dass nun noch weniger Menschen auf den Christkindlmarkt und an seinen Stand kommen werden. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Noch bevor Bund und Länder sich verständigt hatten, waren im Saarland am Donnerstag strengere Corona-Regeln in Kraft getreten. In Saarbrücken gilt 2G in der Innenstadt, auch auf dem Weihnachtsmarkt. Ein hartes Los für die Standbetreiber.