Alljährlich veranstalten Studierende der Hochschule der Bildenden Künste Saar vor Weihnachten ihren Design Bazaar mit selbst entworfenen Produkten. In diesem Jahr ist ihr Laden in der Fröschegasse 12. Eröffnung ist am heutigen Freitag, 19 Uhr.