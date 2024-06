Schüler und Ehrenamt Schülerinnen tauschen Klassenzimmer gegen Job für einen Tag

Am Mittwochmorgen steht die 13-jährige Emma Schmidt in der Markt Apotheke in Riegelsberg und räumt Medikamente in die Regale, statt in der Schule zu sitzen. Am „Tag des sozialen Engagements“ hat sie sich dazu entschieden, in einer Apotheke zu arbeiten. „Ich war schon letztes Jahr in der Apotheke und es hat mir gut gefallen.“ Später möchte sie gerne im medizinischen Bereich arbeiten und anderen Menschen helfen.