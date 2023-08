Umfrage zu ständigen Busausfällen in Saarbrücken Buskundin spricht von Schande, dass Busse komplett ausfallen

Saarbrücken · Bis zu 60 Busse fallen täglich in Saarbrücken aus. Der Saarbahn-Manager Karsten Nagel ist von der Aufsichtsratsvorsitzenden Barbara Meyer (Grüne) aufgefordert worden, diese Misere zu beenden. Was sagen die betroffenen Kunden dazu? Wir haben uns an den Bushaltestellen umgehört.

23.08.2023, 08:00 Uhr

Was denken die Kunden über bis zu 60 Busausfälle am Tag in Saarbrücken? 7 Bilder Foto: BeckerBredel

Von Frank Bredel und Larissa Weis

In Saarbrücken sorgen Busausfälle seit Längerem für deutliche Störungen im Nahverkehr. Der Geschäftsführer der Saarbahn GmbH Karsten Nagel hatte gegenüber der Saarbrücker Zeitung eingeräumt, dass bis zu 60 Busse täglich ausfallen. Nagel hatte gesagt, dass Erkrankungen bei den Busfahrern der Grund seien. Seine Möglichkeiten als Geschäftsführer des städtischen Unternehmens der Daseinsvorsorge seien: Entweder das Angebot zu beschneiden oder die Ausfälle hinzunehmen. Die Saarbahn-Aufsichtsratsvorsitzende, Bürgermeisterin Barbara Meyer (Grüne), hatte Nagel daraufhin aufgefordert, in der kommenden Aufsichtsratssitzung im Oktober darzulegen, wie er Krankenstände nachhaltig zu reduzieren und Busausfälle zu minimieren gedenke. Die Gewerkschaft Verdi und die Betriebsräte der Saarbahn warnten vor einem Kollaps des ÖPNV im Saarland wegen der verfehlten Geschäftspolitik der städtischen Gesellschaft Saarbahn.