Kriminalitätsstatistik der Bundespolizei Warum der Hauptbahnhof in Saarbrücken zu den gefährlichsten in ganz Deutschland zählt

Saarbrücken · Der Hauptbahnhof in Saarbrücken ranigert laut Statistik der Bundespolizei unter den gefährlichsten Bahnhöfen Deutschlands. Bundesweit stieg die Zahl der Delikte in den vergangenen Jahren. Was die Bundespolizei unternehmen will und warum sie die Zahlen als nicht bedenklich einstuft.

22.03.2023, 18:11 Uhr

Einer der gefährlichsten Bahnhöfe Deutschlands: So jedenfalls sieht es nach der aktuellsten Statistik der Bundespolizei aus. (Archivaufnahme) Foto: BeckerBredel

Raub, Körperverletzung, Drogen, Vergewaltigung: Damit bekommen es die Ermittler an vielen Bahnhöfen in Deutschland tagtäglich zu tun. Auch am Hauptbahnhof in Saarbrücken müssen Polizisten immer wieder eingreifen.