Internetkurs : Was darf man wann im Internet veröffentlichen?

Völklingen Im Internet sind viele Bilder und Texte frei zugänglich, doch nicht alles darf auch frei in eigenen Projekten, etwa in Broschüren oder auf Internetseiten verwendet werden. Mit der Frage, was man beachten muss, beschäftigt sich ein Workshop am Donnerstag, 19. März, von 18 bis 20 Uhr 30 in der Evangelischen Akademie im Saarland in Völklingen (Ludweiler Straße 60). Er findet in Kooperation mit dem Öffentlichkeitsreferat der Saar-Kirchenkreise statt.



Referent ist der Medienexperte Wolf-Dieter Scheid. Die Veranstaltung bietet einen praktischen Einstieg in die Themen Urheberrecht und freie Lizenzen.