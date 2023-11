Zweiter Vereinspreis der Sparkasse Saarbrücken Sparkasse Saarbrücken vergibt 65 000 Euro für ein blühendes Vereinsleben

Zwölf Vereine und gemeinnützige Institutionen sind am vergangenen Freitag für ihre Arbeit von der Sparkasse Saarbrücken ausgezeichnet worden. Wie wurden die Preisträger in der VHS am Schloss gefeiert?

06.11.2023, 08:00 Uhr

Sparkasse Saarbrücken hilft Vereinen mit Preisverleihung 15 Bilder Foto: Iryna Kampferseck

Von Iryna Kampferseck

Ein bisschen wie Oscar-Preisträger fühlten sie sich schon, die diesjährigen Gewinner des Vereinspreises der Sparkasse Saarbrücken. Natürlich war der Große Saal des historischen Volkshochschul-Zentrums, wo die Preisverleihung stattfand, nicht mit den glamourösen Räumlichkeiten in Los Angeles zu vergleichen. Doch an Emotionen, Unterhaltung und Dankesreden mangelte es nicht. Hier geht es zur Bilderstrecke: Sparkasse Saarbrücken hilft Vereinen mit Preisverleihung