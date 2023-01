Zelte an Westspange geräumt : Obdachlosenpolitik und Kommunikation der Stadtverwaltung Saarbrücken sind ein Desaster

Foto: BeckerBredel 20 Bilder Saarbrücker Stadtverwaltung räumt Obdachlosen-Zelte an der Westspange

Meinung Saarbrücken Der Saarbrücker Sozialdezernent Tobias Raab (FDP) lässt vier Obdachlose am frühen Morgen in der Dunkelheit bei Regen aus ihren Iglu-Zelten an der Außenmauer der Wärmestube holen. Ortspolizei und Stadtreinigung kommen zum Einsatz. Ein Kommentar.