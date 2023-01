Viele Notrufe eingegangen : Warum es am Morgen in Saarbrücken zu einem Sirenenalarm kam

Eine Alarmsirene steht auf einem Hausdach. Foto: dpa/Jens Büttner

Am Samstagmorgen kam es in Saarbrücken zu einem Sirenenalarm. Jede Menge Notrufe sind daraufhin bei der Polizei eingegangen. Was der Grund war.

In Saarbrücken ist es am Samstagmorgen, 21. Januar, gegen 6.45 Uhr zu einem Sirenenalarm gekommen. „Jede Menge Notrufe sind bei der Polizei eingegangen“, teilte ein Sprecher der Führungs- und Lagezentrale des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken der SZ mit.