Fußball-Verbandsliga Warum der Auftakt viele Tore verspricht

Der Pflichtspiel-Auftakt im Amateurfußball im Regionalverband Saarbrücken startet an diesem Wochenende direkt mit einem Knaller-Spiel. Am Samstag um 15 Uhr empfängt der Tabellenzweite der Verbandsliga Südwest, der SC Halberg Brebach, den Tabellenvierten 1. FC Reimsbach. Die Brebacher sind in der Tabelle sechs Punkte vor den Reimsbachern. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wenn wir das am Samstag schaffen, lassen die vielleicht die Ohren etwas hängen“, sagt Brebachs Trainer Günter Erhardt.