Kommentar zu den Schulden der Saar-Kommunen Saar-Städte verlieren den Anschluss

Fast könnte man meinen, alles habe sich gegen das Saarland verschworen. Die Katastrophennachrichten von den großen Industrieunternehmen Ford, ZF und Michelin, wo abertausende Arbeitsplätze bedroht sind, stecken allen in den Knochen. Da ist die Blamage mit dem abgesoffenen Rasen im 50-Millionen-Euro-Stadion Ludwigspark wie ein Menetekel zu sehen. Denn offenbar wurde hier versucht, an der falschen Stelle zu sparen. Dieser Sparzwang, der die Verantwortlichen der mit 1,3 Milliarden Euro in der Kreide stehenden Landeshauptstadt Tag und Nacht beschäftigt, wird wohl bis zum Sankt Nimmerleinstag bestehen bleiben. Denn der Schuldenabbau der Kommunen durch Bundeshilfe scheint vom Tisch zu sein. Der Warnruf der Saarbrücker Bürgermeisterin und Finanzdezernentin Barbara Meyer (Grüne) muss alle Saarländerinnen und Saarländer aufrütteln. Denn die Lebensbedingungen zwischen Saar-Kommunen und denen in Bayern, Hamburg oder Freiburg klaffen immer weiter auseinander. Ob marode Schulen, Busausfälle, kaputte Straßen oder selbst Kleinigkeiten wie fehlende Trinkwasserbrunnen: Saarbrücken, Friedrichsthal und andere Kommunen gehen am Stock, kommen nicht voran.