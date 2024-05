Premiere bei den Überzwergen: „#Warrior Queens“ „Es hat immer und überall kämpfende Frauen gegeben“

Saarbrücken · „Wonder Woman“ kennen wahrscheinlich alle, die gern mal ins Kino gehen. Aber was hat es mit dieser schlagkräftigen Amazone eigentlich auf sich, woher kommt der Mythos? Gab es womöglich mehr kampferprobte Frauen in der Geschichte? Und wenn ja, warum weiß man so wenig von ihnen? Das sind die Fragen, denen Marion Schneider-Bast und das Theater Überzwerg in ihrem neuesten Stück auf den Grund gehen wollen. „#Warrior Queens“ hat dabei sogar schon ChatGPT beeindruckt.

28.05.2024 , 14:52 Uhr

Probe im Theater Überzwerg. Eva Coenen, Anna Bernstein, Sabine Merziger (von links) bei der Entwicklung des Stücks "#Warrior Queens". Foto: Überzwerg