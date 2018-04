Warnstreik dürfte auch die Kitas betreffen

Wer sein Kind in eine städtische Kindertagesstätte schickt oder etwas auf dem Bürgeramt zu erledigen hat, muss sich am Donnerstag auf Unannehmlichkeiten einstellen. Grund: ein Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi ihre Mitglieder in der Stadtverwaltung aufgerufen hat. Der Stadtpressestelle zufolge ist müssen die Bürger davon ausgehen, „dass die Dienstleistungen der Verwaltung nicht im gewohnten Maß erbracht werden können“.

Es ist davon auszugehen, dass der Warnstreik alle städtischen Kitas betrifft und dass „eine Vielzahl ihren Betrieb komplett einstellt“. Daher bittet die Stadt die Eltern, sich rechtzeitig vor Ort zu informieren, ob die Betreuung ihrer Kinder am Streiktag gewährleistet ist. Die Eltern werden gebeten, selbst Vorkehrungen zu treffen. Darüber hinaus kann es auch im sozialpädagogischen Bereich der Ganztagsgrundschulen – also im Nachmittags- und im Hortangebot – zu Einschränkungen kommen.

Auch der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) ist vom Warnstreik betroffen. Daher fällt die Stadtreinigung aus. Mülltonnen werden ebenfalls nicht geleert. An den auf den Streik folgenden Tagen kann es zu weiteren Verschiebungen bei der Müllabfuhr kommen. Die Stadt bittet Bürger in Gebieten ohne Transportservice, die Abfallgefäße bis zur Abfuhr am Bereitstellungsplatz zu lassen. Der ZKE werde sich bemühen, die Auswirkungen des Streiks schnell zu beheben.

Der Malstatter Wertstoffhof in der Wiesenstraße 20 und das Wertstoffzentrum Holzbrunnen 4 in St. Johann sowie die Kompostieranlage Gersweiler am Friedhofsweg sind bei dem Streik am Donnerstag ebenfalls geschlossen. In der folgenden Woche gelten die regulären Öffnungszeiten der genannten Entsorgungseinrichtungen.

Die gelben Säcke fährt die private Firma RMG Rohstoffmanagement GmbH zu den vorgesehenen Terminen ab.

Kontakt: Bei Fragen und Beschwerden zu gelben Säcken, zum Beispiel wenn sie nicht abgeholt oder liegen gelassen wurden, können Bürger sich direkt an den Kundenservice der RMG Rohstoffmanagement GmbH, Tel. (08 00) 400 600 5, E-Mail: gelber-sack.saarbruecken@rmg-gmbh.de, wenden. Weitere Informationen gibt es im Internet.