„Streiktag Bildung“ GEW-Warnstreik am Dienstag: „Wir machen das auch für Eltern und Schüler“

Zum Warnstreik der GEW an diesem Dienstag aufgerufen sind auch Lehrwerkmeister und Lehrwerkmeisterinnen an beruflichen Schulen und das wissenschaftliche Personal an den Hochschulen. Nach Angaben der Saar-Uni haben in der Vergangenheit aber nur wenige Beschäftigte an dem Streik teilgenommen. 2019 waren es 22. „Auch an den beiden Streiktagen in der vergangenen Woche, zu denen Verdi aufgerufen hatte, gab es nur eine geringe Beteiligung von Uni-Mitarbeitern“, teilt eine Uni-Sprecherin mit. Deshalb gehe man davon aus, dass es keine großen Auswirkungen auf den Lehrbetrieb geben werde.