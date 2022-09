Stadt reserviert Gebäude für Flüchtlinge aus Ukraine : Wann können Vereine wieder in die Halle?

Die Scharnhorsthalle ist bei den Vereinen in St. Arnual als Trainings- und Veranstaltungsort beliebt. Foto: Heiko Lehmann

St Arnual Die Daarler Dabbese und der FC St. Arnual würden die Scharnhorsthalle gerne für Training und Kappensitzungen nutzen. Doch die Stadt braucht die Halle weiterhin, falls die Flüchtlingszahlen wieder steigen.

Die Gardemädchen der Karnevalsgesellschaft „Die Daarler Dabbese“ fiebern der neuen Session entgegen. Zwei Jahre in Folge gab es wegen Corona keine Fastnacht und keine Kappensitzung. So mancher Nachwuchsfußballer des FC St. Arnual freut sich auf das Hallentraining in der kommenden kalten Jahreszeit. Doch wo sollen Kappensitzung und Fußball-Training stattfinden? Für beides ist normalerweise die Scharnhorsthalle in St. Arnual vorgesehen. Doch die Mehrzweckhalle ist das von der Stadt ausgegebene Quartier für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Die Garden der Daarler Dabbese trainieren aktuell in einer kleinen Grundschulhalle auf der Hohen Wacht und in einer Schulturnhalle in Brebach. „Seit dem 13. Mai sind keine ukrainischen Geflüchteten mehr in der Sammelunterkunft Scharnhorsthalle untergebracht. Die Halle wurde in den ‚Standby-Betrieb‘ versetzt. Die Messeelemente, die zur Unterbringung der Geflüchteten in der Halle installiert waren, wurden zurückgebaut. Das Material steht noch in einem Drittel der Halle, so dass zwei Drittel zeitnah wieder genutzt werden können“, erklärt die Stadtpressestelle.

Die Dabbese hätten gerne früher gewusst, ob sie wieder in die Halle in ihrem Stadtteil können. Zudem bleibt noch das Problem mit der Kappensitzung zu Beginn des kommenden Jahres. Die Stadt Saarbrücken sagt: „Nach wie vor herrscht Krieg in der Ukraine. Menschen flüchten vor Bomben und Terror. Gerade in den Wintermonaten ist aufgrund einer sich möglicherweise zuspitzenden Versorgungslage mit einem erneuten Anstieg der Flüchtlingszahl zu rechnen.“ Ob also die Fußballer und die Faasebooze die Halle über den Winter nutzen können, ist fraglich. Im vergangenen Frühjahr tanzten die Daarler Garden in den Trainingseinheiten vor ihren Eltern und Großeltern, um wenigstens ein bisschen Resonanz zu bekommen. Mehr ließ Corona nicht zu. In der kommenden Session soll wieder mehr gehen, hoffen die Daarler Dabbese.

Andere Fastnachtsvereine in Saarbrücken können ihre Kappensitzungen planen. „Wir brauchen unsere Kappensitzung. Auch wir müssen auf die Kasse schauen, aber in erster Linie wollen unsere Akteure wieder auf die Bühne und ihr Können darbieten. Ich kenne Vereine, da laufen die Kinder weg, da nichts mehr passiert. Wir würden gerne machen und können nicht. Wir haben auch Angst, dass wir Mitglieder verlieren“, sagt Dirk Piritano, der Präsident der Daarler Dabbese.

Markus Zirkel, der Vorsitzende des FC St. Arnual Foto: Heiko Lehmann

Dirk Pirritano, der Präsident der Karnevalsgesellschaft Die Daarler Dabbese Foto: Heiko Lehmann