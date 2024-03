Theater im Viertel: „Das Tagebuch des jungen Don“ als Lesung Das Tagebuch des jungen Don im TiV

„Ein Tod, eine Geburt, eine Reise. Was ist das Leben und was ist der Tod?“. Um diese Themen kreist Walter Schmucks Film „Das Tagebuch des jungen Don“. In Südamerika begibt er sich auf die Spuren des lange verstorbenen besten Freundes seines Vaters. Der Film des Schauspielers und Filmemachers „Die Reise des jungen Don“ hatte im Juli 2021 Premiere in Rom. Seitdem war er auf verschiedenen Filmfestivals zu Gast und beendete vorerst seine Reise auf dem Festival Max Ophüls Preis 2022.