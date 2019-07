Großbrand : Waldbrand in Saarbrücken: Feuerwehr mit 120 Mann vor Ort

Waldbrand in Saarbrücken: Feuerwehr mit 120 Mann vor Ort

Saarbrücken Aufgrund der hohen Temperaturen hat sich der Wald im Deutschmühlental entzündet. Die Feuerwehr bekämpft zurzeit drei Brandherde.

(jöw/bub) Die Saarbrücker Feuerwehr ist am frühen Freitagabend mit 120 Mann ausgerückt, um einen Waldbrand im Deutschmühlental zu bekämpfen. Entlang des dortigen Bahndamms sei wegen der großen Hitze und Trockenheit an drei Stellen Feuer ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Saarbrücker Berufsfeuerwehr auf Anfrage unserer Zeitung. Auf mehreren hundert Metern stünden Bäume in Flammen.