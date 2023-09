VVN-BdA Saar feiert Jubiläum Diese Organisation wehrt sich seit 75 Jahren gegen das Vergessen und gegen Faschismus

Angefangen hat alles am 11. April 1948 in Saarbrücken: Im Gebäude der Arbeiterwohlfahrt-Saar trafen sich überlebende Häftlinge aus Konzentrationslagern und Zuchthäusern, aber auch aus dem Exil zurückgekehrte Hitlergegner und gründeten die VVN. In allen vier Besatzungszonen seien nach Ende des Zweiten Weltkriegs solche Verbände gegründet worden , erzählt Plettenberg. Die Mitglieder wollten eine Organisation schaffen, die ihre rechtlichen und politischen Interessen vertrat. „Die Rückkehrer standen vor dem Nichts. Essen, Kleidung, Wohnung – dafür musste erst einmal gesorgt werden“, sagt Plettenberg. Zu den ersten Ziele zählte deshalb eine „wirksame und gerechte Wiedergutmachungspolitik und die Aufklärung über die NS-Verbrechen“, so die Historikerin