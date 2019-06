Kripo ermittelt : Mann will Jungen (8) vor Saarbrücker Grundschule mit Geld anlocken

Mann will Jungen (8) vor Saarbrücker Grundschule mit Geld anlocken

Saarbrücken Eine Passantin schlägt Unbekannten in die Flucht. Kripo fahndet nach Verdächtigem mit Personenbeschreibung.

Ein Zwischenfall beunruhigt seit Montag (3. Juni) Eltern, Lehrer und Schüler der Grundschule Ost in Saarbrücken. Vor deren Tür soll ein Unbekannter gegen 13.40 Uhr einen Jungen angesprochen haben. Nach Angaben eines Polizeisprechers habe er das Kind mit einem Geldschein locken wollen, mit ihm zu gehen. Der Achtjährige blieb aber standhaft und weigerte sich. Eine zufällig vorbeikommende Frau (66) sprach den fremden Mann an, er solle das Kind in Ruhe lassen. Darauf verließ dieser den Ort.